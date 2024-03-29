اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: نستهدف تحقيق معدل نمو 4.2% بالعام الجديد

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

– الحكومة: نستهدف تحقيق معدل نمو 4.2% بالعام الجديد.. و«التعليم والصحة» أولوية

- «السعيد»: 150 مليار جنيه للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»

- إسرائيل تتحدى «مجلس الأمن والعدل الدولية» وتواصل حرب الإبادة فى غزة

- قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر أدت لاستشهاد 71 فلسطينياً وإصابة 112 آخرين

- «التعليم»: مسابقة الـ18 ألف وظيفة لسد العجز بالوزارة

«التنظيم والإدارة»: نشرنا كل المعلومات الموثقة عن جميع المسابقات وإتاحتها إلكترونياً

- «الصحة»: فحص 6.2 مليون طفل ضمن مبادرة «علاج فقدان السمع»

-عائشة بن أحمد: «بدون سابق إنذار» رسالة للتعامل مع المرض اللعين

- زيارة الطبيب النفسى ليست رفاهية.. و«مروان وليلى» قدما روشتة لتجاوز الخلافات الزوجية

-استلهمت مشاعر الأمومة فى المسلسل من والدتى ومشاهد المستشفى أرهقتنى

عبدالعزيز مخيون: «المعلم» ما زال يحمل مفاجآت ومصطفى شعبان ممثل جبار و«جودر» سيبهر الجمهور

- طوارئ «أفريقيا» مستمرة داخل الزمالك والأهلى

- «الأبيض» جاهز لـ«فيوتشر» و«الأحمر» يعود من تنزانيا اليوم

الصفحة الثانية

- مواقع عالمية: مصر من بين أفضل ثلاث وجهات سياحية لقضاء الإجازات خلال 2024

- «forbes»: تتميز بالعديد من الأماكن التى يمكن للسائح زيارتها.. و«Global Highlights»: شرم الشيخ ودهب والقاهرة والجيزة الأفضل فى الصيف.. و«The Telegraph» توصى بزيارة الغردقة

.. و«الغرف»: نستهدف جذب 18 مليون سائح.. وعيدا «الربيع والفطر» سينعشان القطاع

«-التضامن»: إطلاق مرحلة جديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات» لرفع الوعى بخطورة الإدمان وحماية الشباب من أضرار التعاطى

- «القباج»: انخفاض نسب التعاطى بين الموظفين إلى 1%.. وتراجع مشاهد التدخين إلى أقل من 3% فى الأعمال الدرامية خلال الثلث الأول من رمضان

«-الرعاية الصحية»: برنامج تدريبى لتعزيز قدرة الأطقم الطبية على استخدام التقنيات الحديثة

- تعاون مصرى - إيطالى فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم

- «الإسكان»: إزالات فورية لمخالفات بناء فى «6 أكتوبر والشيخ زايد»

- «الجزار»: الدولة لن تسمح بتكرار هذه الظواهر التى تضر بالمجتمع.. وتطبيق القانون على المخالفين

- «شحاتة»: حقوق المرأة مصونة فى «الجمهورية الجديدة»

الصفحة الثالثة

- «التخطيط»: خطة العام المالى الجديد تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2%.. وتضع «التعليم والصحة» ضمن أولوياتها

- «السعيد»: 42.4% من الاستثمارات للتنمية البشرية.. و25.4% من الاستثمارات الحكومية لمياه الشرب والصرف الصحى.. وإقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء

- وزير التعليم العالى: ضرورة ربط المنتج البحثى بالصناعة وتوجيه الأبحاث لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطنى

- «التعليم» تفتتح «استوديو المحتوى الجديد» بالتعاون مع «يونيسكو»

- «الرى»: حصر المقتنيات والمنشآت التاريخية تمهيداً لترميمها

- مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: لماذا لا يقرأ «طه حسين» القرآن؟

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ مصطفى عمار، بعنوان: مليحة.. الدراما المصرية تنتصر

- مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: العدالة الدرامية بين «مسار إجباري» و«لحظة غضب»

- مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان، 5x15

- مقال رأي لـ أشرف غريب، بعنوان: «بابا جه».. كوميديا الأسئلة الحرجو

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: آن أوان جيل عصام عمر

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: مسلسلات الحوار الوطني

- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: السلطة الذكورية في «بيت الرفاعي»

- مقال رأي لـ د. محمد حسن، بعنوان: بيت الرفاعي..«إخوات وأفاعي»

- مقال رأي لـ رامي المتولي، بعنوان: «لحظة غضب».. الاختلاف لصناعة التفرد

- مقال رأي لـ مصطفى الكيلاني، بعنوان: الكوميديا.. الخروج من حيز الشاشات العربية

- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: رسالة.. أم ترفيه.. أم كلاهما؟

الصفحة السادسة

-حنان سليمان: لست من نجوم الصف الأول.. وأدوارى تركت بصمة لدى الجمهور.. وشخصية «موزة» فى «الضوء الشارد» من أقرب الأدوار إلى قلبى

-لم أعترض على صغر مساحة الدور فى «المال والبنون» ومشهد الوفاة

-بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).. نهاد أبوالقمصان: «أمر إلهى للوفاء بالعهد»

الصفحة السابعة

- عائشة بن أحمد: «بدون سابق إنذار».. رسالة مهمة للتعامل مع المرض اللعين

- عبدالعزيز مخيون:«المعلم» ما زال يحمل مفاجآت ومصطفى شعبان ممثل جبار و«جودر» سيبهر الجمهور

- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: بدون سابق إنذار

- مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: «الشركة المتحدة» كيف ولماذا؟ (9) الطريق إلى رمضان 2024

الصفحة الثامنة

- صائمون أمام لهيب الفرن: «محدش بياكلها بالساهل»

- سر الكنافة البلدى يكشفه «عم على»: مصنوعة بحب.. ومن ريحة زمان

- أحمد ماهر: صاحبت الخيل من 30 سنة.. ولعبت جودو

المحفِّظة المثالية.. «أبلة عزة» تنير قلوب أبناء القرية بالقرآن