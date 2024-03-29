هدية التحالف الوطني للمرضى بالدقهلية.. إجراء 2200 جلسة غسيل كلوي مجانا

قدمت مؤسسة التحالف الوطني من خلال صناع الحياة، إنشاء مركز عيادات وحدة كلي صناع الحياة مصر التخصصية من أجل توفير جلسات غسيل كلوي على أعلى كفاءة للمواطنين داخل قرية المقاطعة بمركز السنبلاوين.

هدايا التحالف الوطني للمرضى بالدقهلية

تمكن المركز من عمل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي بعد افتتاحه في العام الماضي، إذ أكدت الدكتورة نجوي إبراهيم مدير عام عيادات وحدة كلي صناع الحياة لـ«الوطن»، أن التحالف الوطني من خلال صناع الحياة مد يد العون للمرضى من خلال تقديم جلسات على كفاءة عالية.

وأضافت أن الجلسات التي يتم عملها في المركز للمواطنين تساعدهم علي ممارسة حياتهم بشكل طبيعي: «مريض الغسيل الكلوي بيضطر يغسل طوال العمر، علشان كده بيكون محتاج لجلسات تكون بكفاءة عالية تقدره أنه يعيش حياته بشكل طبيعي، وهو ما قدمه التحالف للمواطنين».

وأكدت أنه تم عمل نحو 2200 جلسة غسيل كلوي لـ30 مريضا، على مدار عام من افتتاح المركز، ويتم في الوقت الحالي العمل من أجل زيادة عدد المرضى ليستقبل المركز نحو 36 مريضا من أجل عمل جلسات الغسيل الكلوي.

حملات توعوية للمواطنين من التحالف الوطني بالدقهلية

وأشارت نهي أحمد مدير إدارة المكاتب والشركات في صناعة الحياة لـ«الوطن» أن الهدف الأساسي من إنشاء المركز هو مساندة مرضى الغسيل الكلوي، وتخصيص مكان للغسيل بجودة وكفاءة عالية وبالفعل تم عمل اللازم، وتم عمل حملات توعوية لأكثر من 25 ألف مواطن بأهمية شرب المياه والحفاظ على الكلي.

وتم عمل وصلة مياه إضافية في قرية المقاطعة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بطول 30 متر من أجل معالجة مشاكل المياه والحفاظ علي الكلي وحماية المواطنين من الإصابة بأمراض الكلي.