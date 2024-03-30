موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم السبت 30-3-2024، أصبح يشغل بال كثيرين من أهالي المحافظة خاصة مع حلول العشر الأواخر من رمضان، إذ يرغبون في الاعتكاف بالمساجد تقربًا للمولى عز وجل وطمعًا في كسب الثواب في الشهر الفضيل.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

ومن المقرر أنّ يكون موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم السبت 30-3-2024 في تمام الساعة 4:19 صباحا، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، بينما جاء موعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:47 صباحا، وبلغت عدد ساعات الصيام في اليوم العشرين من الشهر الكريم 14 ساعة و15 دقيقة .

موعد السحور والإمساك ومواقيت الصلاة

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان الكريم، فإن موعد السحور اليوم سيكون في تمام الساعة 1:59 صباحًا، بينما موعد الإمساك عن الطعام سيكون في تمام الساعة 3:59 صباحًا، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:00 مساءً، وأذان العصر في تمام الساعة 6:14 مساءً، وأخيرًا موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:32 مساءً يليها صلاة التروايح.