صلاة الفجر ترفع صاحبها الدرجات وتحطُ عنه السيئات لما لها فضل وثواب عظيم خصوصا في شهر رمضان المبارك، لذا يبحث المواطنون عن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 من شهر رمضان، لمعرفة موعد الامتناع والإمساك عن الطعام.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وأشارت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:20 صباحا، متقدما لمدة دقيقتين عن الأمس، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد ساعات الصيام كل يوم حتى انتهاء الشهر الكريم، وبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الـ 19 من الشهر الهجري 14 ساعة و13 دقيقة.

موعد السحور والإمساك اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد السحور يكون في تمام الساعة الثانية صباحا، وبعد ذلك بساعتين يكون موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة صباحا، بينما موعد شروق الشمس يكون في تمام الساعة 5:48 صباحا، ومن المقرر أن تبدأ صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم خلال الأيام القادمة.