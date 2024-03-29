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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024  

كتب:

عصام علم الدين
12:02 ص | الجمعة 29 مارس 2024
موعد أذان الفجر بالمنوفية

موعد أذان الفجر بالمنوفية

صلاة الفجر ترفع صاحبها الدرجات وتحطُ عنه السيئات لما لها فضل وثواب عظيم خصوصا في شهر رمضان المبارك، لذا يبحث المواطنون عن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 من شهر رمضان، لمعرفة موعد الامتناع والإمساك عن الطعام.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وأشارت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:20 صباحا، متقدما لمدة دقيقتين عن الأمس، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد ساعات الصيام كل يوم حتى انتهاء الشهر الكريم، وبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الـ 19 من الشهر الهجري 14 ساعة و13 دقيقة.

موعد السحور والإمساك اليوم 

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد السحور يكون في تمام الساعة الثانية صباحا، وبعد ذلك بساعتين يكون موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة صباحا، بينما موعد شروق الشمس يكون في تمام الساعة 5:48 صباحا، ومن المقرر أن تبدأ صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم خلال الأيام القادمة.

 

 

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بقلم عصام علم الدين