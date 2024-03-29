رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مبروك عطية يرد عبر «الحياة» على تصريحاته حول تحامله على المرأة (فيديو)

كتب:

منة شبانة
09:26 م | الجمعة 29 مارس 2024
الداعية مبروك عطية

الداعية مبروك عطية

علق الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، على اتهامه بأنه متحامل على المرأة، قائلا إنّ أول لقاء له أمام الإعلامية هند أبو السعود، قال فيه: «من يقول أكسر للبنت ضلع يطلع ليها 24 ، فيارب يتكسر ضلعك أنت يا ضارب الأنثى، فلا ضرب للأنثى».

واستشهد «عطية»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم «رفقًا بالقوارير»، موضحا: «أبقى أنا من أول لقاء ليا مع هند أبو السعود 1982 بقول متضربوش الأنثى وعاملوها أحسن معاملة، وأتُهِم في الآخر بعكس ذلك؟».

وعلق على الفيديو الذي انتشر له، «حياتك غالية عليكِ تبقى تنزلي من بيتك قُفَّة»، قائلا: «أنا فاكر الفيديو وبقول أن هي مش ساترة نفسها، يابنتي هتتزيني وتتجملي في مجتمع الشباب فيه مش لاقي يتجوز، يبقى ألبسي قفة وعيشي، وكلمة قفة في اللغة العربية، كناية عن أي شئ خشن، بلاش النعومة في الزمن اللي الرجالة فيه مش قادرة تتجوز، واتزيني لما تتجوزي».

اقرأ المزيد:

مبروك عطية: «الحب إحساس يجعلك تقبل على الحياة رغم ما فيها من مرارة»

مبروك عطية: الخطاب الديني كلمة الله ورسوله للمكلفين من أجل حياة أفضل

مبروك عطية لـ«ع المسرح»: «مزعلتش من اللي قلدوني لكن المضمون ضايقني»

مبروك عطية لـ«ع المسرح»: «أنا مؤمن إني أقل خلق الله.. واللي زعلان مني حقه عليّ»
بقلم منة شبانة