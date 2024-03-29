مبروك عطية: «الحب إحساس يجعلك تقبل على الحياة رغم ما فيها من مرارة»

قال الدكتور مبروك عطية، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه من باب الحرص على الفتاة أن أقوم بتعريفها على المجتمع الذي تعيش به حتى لا تكون فريسة له.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، قائلًا، «موضوع اللبس اتكلمنا فيه لساعات، لكنه موجود في الفقه في سطر واحد، وفي 10 آلاف كتاب فقه، في أول كل كتاب منهم هناك باب يسمى «باب الطهارة»، والسطر في الكتاب فيه جملة وهى «جميع بدن الحرة عورة ما عدا وجهها وكفيها، والرجل ما بين الصرة والركبة»، وكده خلصنا الدرس، لا قال حرة في بنطلون ولا جاب سيرة تفصيل للبس، المهم تكون مستورة ومفيش حاجة منها مثيرة».

وتابع مبروك عطية: «الوقت أنفس ما نملك، والوقت لا يقاس بعقارب الساعة وإنما يقاس بمدى أثره فينا، ومن الكلمات الشائعة بين طلابي "رب لحظة تساوي ألف عمر، ورب ألف عمر لا يساوي لحظة"، ممكن لحظة تعيشيها بمليون سنة».

وأكمل: «هداني الله إلى تعريف الحب بأنه إحساس يجعلك تقبل على الحياة رغم ما فيها من مرارة لوجود حبيب فيها، أنا ليا واحد بيخليني أقبل على الدنيا برغم ما فيها من عوامل الطرد».