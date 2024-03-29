مبروك عطية: الخطاب الديني كلمة الله ورسوله للمكلفين من أجل حياة أفضل

شرح الدكتور مبروك عطية، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، معنى جملتي «الخطاب الديني»، و«تجديد الخطاب الديني»، خلال لقائه ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر «قناة الحياة».

وقال مبروك عطية، «الخطاب الديني معناه كلمة الله وكلمة رسولة إلى المكلفين من أجل حياة أفضل، مين اللى بيخاطب الناس "الله والرسول"، العلماء بيستنبطوا الأحكام من كلام الله وكلام رسوله».

وأضاف: «أما عن تجديد الخطاب الديني، هو إننا نشوف إيه الموضوعات اللي الناس محتاجة ليها في أيامنا، نأجل الموضوعات التي لا يحتاج إليها الناس، ونتناول الموضوعات التي يحتاج إليها الناس، وهذا هو تجديد الخطاب الديني، مع تغيير في الأسلوب تماشيًا مع الزمن اللي هم فيه».

وتابع: «الأستاذ المحترم سمير صبري رافع قضية في مجلس الدولة لمنعي من الظهور الإعلامي، أنا بقول ربنا يحققله مراده وارتاح، ولم تكن زلة لسان مني ولا أي حاجة، القصة إني اتكلمت بالاتباع».