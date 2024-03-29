مبروك عطية لـ«ع المسرح»: «مزعلتش من اللي قلدوني لكن المضمون ضايقني»

قال الداعية مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، إنه لم يغضب ممن قلدوه، ولكنه تضايق من المضمون الذي يقومون بعرضه.

وأضاف مبروك عطية خلال لقائه ببرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، قائلًا «أما عن الفيديو المتداول وأنا بصلي بالناس في المسجد، فيه مصلي قالي مش سامع فشيلته وقولت شيله معايا يا فلان نجيبه قدام، لأني بقول درس بعد الفجر، والمفروض اللي هيقعد يسمع، فكان بيتكلم، فبقول الأخ اللي بيتكلم هناك بيقول إيه، أسكت أنا ويتكلم هو، فقال مش سامع، قولتله تعالى قرب مني، وجيت قايم أشيله».

وتابع: قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام مجنون، وربنا قاله «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ»، وكمان قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام شاعر، وهو عمره ما كتب بيت واحد من الشعر، وقالوا عليه ساحر، وقالوا عليه كذاب، وربنا قال «سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الأشِرُ».