مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19.. ماذا قال خالد النبوي عن زوجته بعد وفاتها؟

علاقة إعجاب بدأت تنشأ بين خالد النبوي وحلا شيحة، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19، خاصة أن الثنائي بدأ في التحدث عن علاقتهما مع زوجيهما، وتعريف الحب من وجهة نظرهما.

حلا شيحة تتحدث عن علاقتها مع طليقها محمد محمود عبدالعزيز

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19، تحدثت «مي» حلا شيحة عن طليقها الفنان محمد محمود عبد العزيز، مشيرة إلى أنه لم تعد تحبه، وبعد الزواج كل شيء تغير، والعلاقة أصبحت أسوأ، رغم محاولاتها لتلاشي المشكلات بينهما.

خالد النبوي يتحدث عن زوجته بعد رحيلها

أحداث جديدة في مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19، تتمثل في حديث خالد النبوي عن زوجته «ميسون»، التي رحلت بعد وفاتها: «كانت تحبني ولا تفتعل معي أي مشكلة مهما كان الخطأ، وكانت تطبخ ببراعة شديدة»، لتخبره «مي» أنه من حسن حظها أنه بعد وفاتها لا زال زوجها يتحدث عنها.