مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، بات المواطنون يتطلعون إلى معرفة موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024، استعدادًا لصيام اليوم العشرين من الشهر المبارك وبدء الاعتكاف في المساجد، إذ أعلنت «أوقاف الإسماعيلية» رفع حالة الطوارئ في الجوامع المختلفة بأحياء ومراكز وقرى المحافظة.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024

وكشفت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024، إذ يأتي في تمام الساعة الرابعة و14دقيقة.

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد السحور اليوم السبت 30-3-2024، يكون في تمام الساعة الواحدة و54 دقيقة صباحًا، ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و54 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم

ويأتي موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024 في تمام الساعة الرابعة و29 دقيقة.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، إنّ جميع المساجد في المحافظة تشهد حالة طوارئ طوال شهر رمضان المبارك، خاصة مع بدء الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وتحديد مساجد الاعتكاف.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 30-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، أنّ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 30-3-2024 في الإسماعيلية يصل إلى 14 ساعة و9دقائق.