دعاء للميت في ليلة القدر.. اللهم أدخله الجنة من غير حساب أو عذاب

تعد الليالي التي ذكر القرآن الكريم والسنة النبوية فضلها من الأوقات التي يدعو فيها المرء لمن يحب، ومنها دعاء للميت في ليلة القدر، وذلك لأنه يرجى استجابة الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة العظيمة والتي لها مكانة وقدسية خاصة في نفوس المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظمها هو وصحابته الكرام.

دعاء للميت في ليلة القدر

وحول دعاء للميت في ليلة القدر، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنه يستحب الدعاء بالصيغ التالية: اللهمّ إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه ونجه من ظلمة القبر وعذابه، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آته برحمتك ورضاك، الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين، اللهم قه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه، اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه. اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

- اللهم آنس وحدته، وآنسه في وحشته، وآنسه في غربته، اللهم أنزله منزلًا منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، وافسح له قبره، ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين، اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه.

- اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور. اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود. اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً. اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

- اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل «ويعفو عن كثير». اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك. اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

- اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية». اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان».

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- اللهم أبدل قلقنا سكينة وهمنا انشراح وخوفنا طمأنينة وضيقنا فرح وعسرنا يسر وضعفنا قوة، اللهم اجبر بخاطرنا جبرًا يليق بعظمتك وفرحة تنير ما أطفأته الخيبات فينا، وتوبة لا نرتد بعدها أبدًا، اللهم أصلحنا كي نستحق جنتك.

- اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، أنْتَ الحَقُّ، وقَوْلُكَ الحَقُّ، ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ الحَقُّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ خَاصَمْتُ، وبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ.