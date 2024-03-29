دعاء ليلة القدر مكتوب السديس.. «اللهم اهدنا فيمن هديت» (فيديو)

يعد دعاء ليلة القدر مكتوب السديس، والذي يردده إمام الحرم المكي الشيخ القارئ عبدالرحمن السديس، في أعقاب صلاة التراويح وخاصة في ركعة الوتر، ويؤمن خلفه ملايين المصلين والمعتمرين، من أشهر الأدعية التي يحرص قطاع كبير من المسلمين على ترديدها.

دعاء ليلة القدر مكتوب السديس

وحول تفاصيل دعاء ليلة القدر مكتوب السديس، فأن الشيخ عبدالرحمن السديس يبدأ دعاء ليلة القدر بالثناء على الله قائلا: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد وقولك حق ووعدك حق ولقائك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صل الله عليه وسلم حق والساعة أتيه لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور».

ثم يدعو دعاء ليلة القدر كالتالي: «اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت غنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز م عاديت تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك، وما شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل آثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار».

«اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور نسألك أن تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا عزيز يا غفور، اللهم يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الوافين بالعهود إنك غفورا ودود».

دعاء ليلة القدر 2024

«إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر».

«اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ وبعضُهم يزيدُ علَى صاحبِهِ».

«اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».