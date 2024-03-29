مسلسل محارب الحلقة 19.. هل يسلم حسن الرداد نفسه إلى الشرطة؟

ذهبت منال «غفران محمد» أخت محارب «حسن الرداد» إلى أخيها إبراهيم لزيارته في محبسه لتطمأن عليه، ولكنها تجده يتحدث بشكل سيء عن أخيهم، بسبب هروبه من الشرطة، مدعيا أنه السبب في كل ما يحدث لهم، لتتوالى الأحداث في مسلسل محارب الحلقة التاسعة عشر.

وتحاول منال، أن تقنع محارب أن يسلم نفسه للشرطة لكن دون جدوي، فهل سيستجيب لطلبها أم سيستمر في الهروب؟ هذا ما سيتضح في مسلسل محارب الحلقة التاسعة عشر.

مسلسل محارب الحلقة التاسعة عشر

ولا يزال محارب يصر على الهروب من الشرطة، رغبة منه في أن يصل إلى حقيقة براءته، وفي خلال رحلته وقع شقيقه إبراهيم في قبضة الشرطة بسبب قيامه بعدة مخالفات ظن خلالها أنه سيقوم بجلب بعضا من حقهم والظلم الذي تعرضوا له.

ويعرض مسلسل محارب الحلقة 19 على قناة cbc في تمام الساعة 9 مساء، على أن يتم عرض الإعادة الأولى لها في تمام الساعة 3:45 من فجر اليوم التالي، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 فجرا.