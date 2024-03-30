مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ20.. هل تنهي حلا شيحة علاقتها مع خالد النبوي؟

شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداثًا كثيرة منها حديث دار بين «منى» هاجر السراج ووالدها «مختار» خالد النبوي، عن قراره في سفرها، ليقول لها إن كثرة الإلحاح لن تجعله يعدل عن قراره.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ20

ومن المقرر أن تشهد أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل إمبراطورية ميم، معرفة قرار «مي» حلا شيحة بشأن علاقتها مع «مختار» (خالد النبوي)، وذلك بعدما شعرت بأنه ما زال يحب «ميسون» (سلاف فواخرجي) زوجته المتوفاة.

جاء في أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل إمبراطورية ميم، حديث «مختار» خالد النبوي و«مي» (حلا شيحة)، عن ذكريات كل منهما وحدثته عن ذكرياتها مع طليقها، ثم انتقل الحديث بينهما إلى زوجته «ميسون» (سلاف فواخرجي) التي توفيت بسبب إصابتها بمرض خطير.

وطلبت «مي» من «مختار» أن يحدثها عنها، وشعرت أثناء حديثه بأنه ما زال يحبها ويحمل مشاعر طيبة لها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي، وحلا شيحة، ونور النبوي، ونشوى مصطفى، وإلهام صفي الدين، والطفلة منى أحمد زاهر، والطفل آدم وهدان، وهاجر السراج، ومايان السيد.