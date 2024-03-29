حسن الرداد يكشف لحظة مؤلمة أثناء دفن دلال عبدالعزيز.. لن ينساها (فيديو) 

«مررت بـ3 تجارب شعرت بانهزامي فيها».. هكذا كشف الفنان حسن الرداد عن شعوره بعد وفاة والدته وحماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز قبل عدة أعوام، مشيرا إلى أنه يشعر دوما بأنه إنسان مُبتلى في حياته منذ رحيل شقيقه ووالده وهو في مقتبل مرحلة الشباب.

وقال الرداد في برنامج Mirror، الذي يقدمه الكاتب الصحفي خالد فرج، إنه مر بحالة انهزامية بعد توسلاته إلى الله بشفاء والدته وحماه وحماته، وأن يتجاوزوا أزماتهم الصحية بسلام، ولكن القدر الذي يؤمن به كان له رأي آخر، بحسب قوله، مضيفا: «أذكر أنني كنت أنظر إلى مؤشر الأكسجين وقت احتجاز والدتي بغرفة العناية المركزة، وشعرت بعجز شديد حينها، وكنت مستعدا أن أبيع نفسي مقابل أن تبقى هي على قيد الحياة».

الرداد: رحيل دلال عبدالعزيز كانت صدمة لي

وتابع: «ويشاء القدر إن سمير غانم يتوفى داخل نفس الغرفة التي شهدت وفاة أمي، ووقتها لم أكن قادرا على زيارته حتى لا أتذكر فترة مرض والدتي، وبعدها كانت الصدمة الكبرى برحيل حماتي دلال عبدالعزيز، فشعرت حينها بانهزام رهيب».

وتذكر حسن الرداد لحظة مؤلمة لا ينساها وقت تلقيه عزاء الفنانة دلال عبدالعزيز على المقابر بعد دفنها: «أحد المصورين التقط لي صورة وأنا شارد الذهن أثناء تلقي العزاء، فوقتها مر شريط ذكريات أمام عيني واسترجعت ما حدث لي منذ رحيل شقيقي ووالدي ووالدتي وحمايا وحماتي، وأنا مؤمن بالقدر ولكن ما مررت به في حياتي كان صعبا للغاية».

حسن الرداد ينافس بمسلسل محارب في السباق الرمضاني

يذكر أن الفنان حسن الرداد ينافس بمسلسل محارب في سباق دراما رمضان الحالي، ويشاركه البطولة كل من أحمد زاهر، ناهد السباعي، منة فضالي، محمود الليثي، سلوى عثمان، نرمين الفقي وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.