بعد ظهوره المميز في مسلسل مليحة.. بدر موسى: العمل مع عمرو عرفة شرف كبير

ظهر الفنان الشاب بدر موسى، في الحلقة الأولى من مسلسل مليحة، وهو يحاول تفجير الأتوبيس الذي كانت تركبه مليحة وجدها، في طريقها إلى مصر، وعلى الحدود المصرية، يستوقفهم كمين حرس الحدود والضابط أدهم (دياب)، ويكتشف مخطط هذا الشاب لمحاولة قتل كل من في الأتوبيس.

بدر موسى: ألعب دور «الراقوبة الليبي»

وقال بدر موسى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يلعب في مسلسل مليحة شخصية «الراقوبة الليبي»، أو كما يقال عنها بالمصري «البصاص أو الناضورجي»، وتبدأ أحداث المسلسل في ليبيا، عن أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

وأكد بدر موسى، أنه سعيد بالعمل مع المُخرج عمرو عرفة، للمرة الثانية، بعد العمل معه في مسلسل أحلام سعيدة للنجمة يسرا، مشددا على أن هذا الأمر يعتبر بمثابة شرف كبير له، نظرا لثقة مخرج بقيمة عمرو عرفة فيه، واختياره للمرة الثانية للعمل معه.

المشاركة في مسلسل مليحة إضافة كبيرة لأي ممثل

وأشار إلى أن المشاركة في عمل بحجم مسلسل مليحة، إضافة كبيرة لأي ممثل، خاصة أنه يناقش قضية نهتم بها جميعا، وهي القضية الفلسطينية.