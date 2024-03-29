مسلسل مليحة الحلقة 4.. إحباط مخطط إرهابي على الحدود المصرية الغربية

استمرارا للأحداث الإرهابية على الحدود المصرية الغربية التي سلط عليها الضوء مسلسل مليحة الحلقة الرابعة، عرفت أسرة الضابط أدهم في القاهرة بنبأ إحباط مخطط إرهابي على الحدود المصرية الغربية من خلال نبأ في التليفزيون، وسقطت والدته أرضًا، وعندا فاقت تأكدت من أنه ما زال على قد الحياة، وأخفى عنها أدهم «دياب» إصابته، حيث يمكث في المستشفى للتعافي وبعدها يتوجه إلى خدمة جديدة في سيناء.

مسلسل مليحة الحلقة 4.. وصية أبو عمار الفلسطينى

وعندما عرف منه أبو عمار جد مليحة الذي يمكث مع المقدم أدهم في نفس الغرفة بالمستشفى، لتلقي العلاج جراء إصابتهما، طلب منه أبو عمار ما إذا كان يعرف الشيخ سالم في سيناء ليساعدهم في العودة إلى غزة، موضحا له: «الشيخ سالم جدوده وقفوا معانا ضد عدونا وعدوكم، ومن 12 سنة هو وقف جنبنا وضايفنا في بيته وإحنا في طريقنا لليبيا.. بدنا يساعدنا عشان نرجع مرة تانية على غزة.. أنا حاسس إن أجلى قرب وما بدي أموت بعيد عن أرضي»، ويأتي ذلك ضمن مسلسل مليحة الحلقة الرابعة.

استعداد أسرة مليحة للعودة إلى فلسطين

ومن حين لآخر، حلم العودة إلى فلسطين يراود مليحة «سيرسن خاس»، حيث تتذكر وقت نزوحهم في مخيمات اللاجئين عام 2000، ويدور في بالها حديث جدتها في هذه الوقت عندما كانت تريد التخلص من الحرب والعيش في سلام مثل باقي الأطفال: «هادي أرضنا وبلادنا ما بنتركها.. وين ما نروح دمنا بيضل مزروع بترابها.. من أين ما نروح بنضل نرجع لها».

وفي مسلسل مليحة الحلقة الرابعة أخبر أبو عمار زوجته حينما ذهبت للاطمئنان عليه، بأنه يشعر باقتراب أجله، لذا طلب منهم أنه يعودوا للسفارة الفلسطينية في القاهرة لتجديد جوزات السفر والتحرك إلى سيناء، للعودة إلى وطنهم في غزة الفلسطينية.