مسلسل مليحة الحلقة 4.. نكبة 1948 واحتلال فلسطين بالدم والتقسيم

شهد مسلسل مليحة الحلقة 4، أحداثا مهمة، إذ يستمر الجد في سرد الرواية التاريخية لاحتلال اليهود لفلسطين، لحفيده، حتى وصل إلى أن الفاسدون والمرتشون تسببوا في هزيمتنا خلال حرب فلسطين، موضحا أن مصر لم تترك فلسطين من وقت النكبة، وكانت معها في الحرب، إلا أن هزيمة حرب عام 1948، حدثت بسبب قلة الأسلحة وعدم تسليح الجيش في هذا الحين بشكل كاف.

ثورة 1952 والمقاومة الفلسطينية

أضاف الجد أن سوء الأوضاع في مصر أدى إلى قيام ثورة 1952، واتجهت بعدها الدولة المصرية إلى البناء الداخلي والتعمير على كل المستويات، ولم ننس الفلسطينين، فعندما حصلت مصر على صفقة سلاح من التشيك ساعدت الفلسطيين، إلا أن اليهود استولوا على أجزاء كبيرة من فلسطين، ومكنتهم الأمم المتحدة منها بقرار التقسيم، فأصبح هناك أكثر من 2 مليون لاجئ في الأردن، وحوالي مليون ونصف لاجئ في غزة، وبدأت المقاومة بقيادة ياسر عرفات «أبو عمار» بعمليات صغيرة ضد إسرائيل.

وتابع الجد في حديثه لحفيده خلال مسلسل مليحة الحلقة 4، أنه في هذا الوقت كانت مصر تبني وتساعد فلسطين، وعندما وقع العدوان الثلاثي سنة 1956، انضمت إسرائيل لهذا العدوان، وتمكنوا من الحصول على فلسطين بالدم وما يزالوا مستمرين.

أسرة مليحة من الأباء إلى أجداد عاشوا بداية هذه القصة المأساوية وما يزال الأحفاد يتجرعون ويلات الاحتلال، ففي مسلسل مليحة الحلقة 4، تحاول الأسرة العودة إلى فلسطين بعد إقامتهم لعدة أعوام مهجرين في ليبيا، وقرروا العودة بالفعل بعد أحداث الشغب والأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد عام 2012، وأثناء العودة تم تفجير الشاحنة التي تنقلهم، وتصدت قوات حرس الحدود المصرية لهذا العمل الإرهابي.

قوات حرس الحدود تحبط مخطط إرهابي

استطاعت قوات حرس الحدود المصرية قرب ميناء السلوم البري إحباط مخطط مجموعة من الإرهابيين التسلل إلى داخل مصر، وقضت عليهم بقيادة المقدم أدهم الشاعر (دياب)، واستشهد في هذه العملية 5 ضباط وأصيب آخرون، كما أصيب الفلسطيني أبو عمار جد مليحة، الذي كان بداخل الشاحنة القادمة من ليبيا، والتي تمر عبر الحدود المصرية، بالإضافة إلى إصابة الضابط أدهم.