6 معلومات عن فرقة أكابيلا المصرية بعد مشاركتها في غناء تتر مسلسل مليحة

تحفة فنية من التراث الفلسطيني عكسها تتر مسلسل مليحة، الذي قدمته المطربة أصالة بالتعاون مع فرقة أكابيلا المصرية، التي أضاف حضورها طابعًا مختلفًا على الأغنية، التي حظت بمتابعة جماهيرية كبيرة، وتخطت حاجز المليون مشاهدة بمجرد عرضها.

تعاونت أصالة مع فرقة أكابيلا المصرية، وهي واحدة من أهم الفرق الغنائية، للمشاركة في كواليس الأغنية، ويمكن استعراض بعض المعلومات عنها، وفقًا لبرنامج «بيت الكل» المذاع على القناة الأولى المصرية في التقرير التالي.

معلومات عن فرقة أكابيلا المصرية

الفرقة بقيادة المايسترو مازن دارز.

الفرقة مكونة من مجموعة من الدارسين في أكاديمية الفنون وجامعة القاهرة ودارسي الموسيقى وغيرهم.

الفرقة تضم ما يقرب من 40 عضوًا حتى الآن.

يرجع تسميتها بـ«أكابيلا» لأنه بيتم الاعتماد على أعضاء الفريق لتأدية صوت الآلات الموسيقية.

تم تأسيس الفرقة في شهر 9 عام 2023.

قدّم الفريق مؤخرًا تتر مسلسل مليحة، الذي يعتبر مزيجًا بين الفولكلور الشامي الفلسطيني والترويدة الفلسطينية.

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور قصته حول تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المختلفة، نتيجة التعديات التي يتعرضون لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يضطرهم للذهاب إلى مصر، ليقابلوا مجموعة من الصعوبات والتحديات، فهل تتمكن مليحة والتي تقدم شخصيتها النجمة الفلسطينية سيرين خاس، من مواجهتها بمساعدة جدها وجدتها.

أبطال مسلسل مليحة

يشارك النجمة سيرين خاس صاحبة دور مليحة في العمل، نخبة كبيرة من نجوم العمل على رأسهم دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، أمير المصري ومروة أنور، ديانا رحمة صاحبة دور الجدة ضمن أحدات المسلسل.