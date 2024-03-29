مسلسل مليحة الحلقة 4.. أمير المصري يخفي رغبته في الهجرة عن ميرفت أمين

عُرضت اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل مليحة، وبدأت بعلي «أمير المصري» وهو يحاول طمأنة والدته «ميرفت أمين» على شقيقه المقدم أدهم «دياب» الذي كان في مهمة رسمية في العريش.

علي يرغب في الهجرة

ومن جهة أخرى، تتعقد الأمور بسبب رغبة علي في الهجرة لكنه لا يستطيع مواجهه والدته برغبته خوفًا عليها وعلى حالتها الصحية، وأيضًا في ظل وجود شقيقه في مهمة رسمية بالعريش، فماذا تخبئ له الأحداث؟

اكتشاف أسرة أدهم خبر إصابته

واستمرارًا للأحداث الإرهابية على الحدود المصرية الغربية التي سلط عليها الضوء مسلسل مليحة في الحلقة الرابعة، عرفت أسرة الضابط أدهم في القاهرة، نبأ إحباط مخطط إرهابي على الحدود المصرية الغربية من خلال التليفزيون، لتسقط والدته مغشيا عليها، وعندما فاقت تأكدت من أنه ما زال على قيد الحياة، وأخفى عنها أدهم خبر إصابته، وأنه يمكث في المستشفى للتعافي بعد تعرضه لانفجار حافلة في أثناء إنقاذه لجد مليحة، وبعدها سيتوجه إلى خدمة جديدة في سيناء.

ويُعرض مسلسل مليحة على قناة CBC وON والحياة ومنصة Watch it، ويجسد أمير المصري دور علي طبيب أسنان، والمسلسل من بطولة أمير المصري، دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمروعرفة، وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة إلى غزة عن طريق مصر، لكن تواجه العديد من الصعوبات.