«رياضة الإسكندرية» تنظم حفل إفطار لـ«قادرون باختلاف» في مركز شباب المسيري

نظم مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، أكبر مائدة إفطار لأبنائنا القادرون باختلاف، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

تنظيم على أعلى مستوى

وقال حمادة الروبي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المسيري، لـ«الوطن»، إن حفل الإفطار لذوي الهمم «قادرون باختلاف»، جرى تنظيمه على أعلى مستوى، لنشر البهجة بين أبناءنا من ذوى الهمم، وكان من أكبر موائد الإفطار على مستوى مراكز شباب الإسكندرية، وتألق الفنان خالد مايكل، قائد فرقة الفنان سمير غانم، صاحب أغنية إحنا بتوع ربنا، ليرسم ابتسامة بين الأطفال ويشاركهم الغناء.

وأكد «الروبي» أن الحفل شهد حضور عشرات من أبناءنا القادرون باختلاف، ولفيف من قيادات الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومحمد أسامة، وأحمد راقي، عضوي مجلس الإدارة، وهبة سعد، مديرة المركز، وكان على رأس الحضور المهندس أحمد حسن خير الله، رئيس مجلس مركز شباب المسيري.