نجم منتخب مصر يقترب من الانتقال إلى ليفربول.. محمد صلاح الجديد

بات عمر مرموش، لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر لكرة القدم، على أعتاب ارتداء قميص ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موقع «footballtransfers»، كشف تفاصيل مفاوضات الريدز مع مرموش، للانتقال إلى قلعة أنفيلد في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، المتوقع أن خطوات كبيرة في عملية الإحلال والتجديد.

عمر مرموش على أعتاب ليفربول

«أفضل من كين.. ليفربول يقترب من صلاح الجديد»، تحت هذا العنوان، أكد التقرير أن الدولي المصري الذي تألق في موسمه الافتتاحي مع ناديه في البوندسليجا، إذ سجل 15 هدفًا و6 تمريرات حاسمة في 33 مباراة، بات هدفا رئيسيا للريدز في الموسم الجديد.

ووسط مفاوضات من نيوكاسل وتوتنهام، كشفتها صحيفة «بيلد» الألماني، دخل ليفربول صراع التعاقد مع مرموش، كهدف لنافذة الانتقالات المقبلة.

تفاصيل مفاوضات ليفربول مع عمر مرموش

يرتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، بعقد مع أينتراخت فرانكفورت حتى عام 2027، لكن يُعتقد أن النادي واللاعب قد يكونان على استعداد لفتح باب الرحيل في فترة الانتقالات المقبلة، على الرغم من وصوله من فولفسبورج العام الماضي فقط، بحسب التقرير.

عدم وجود شرط جزائي في عقد عمر مرموش، سيكون بوابة انتقاله إلى ليفربول، حيث سيقدم النادي عرضًا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو لتأمين توقيعه.

وبحسب تحليل أجراه «SciSports»، الذي يقوم بإجراء تحليل شامل لأداء اللاعبين في جميع الدوريات وتصنيفهم وفقًا لذلك، يحتل مرموش المركز الثاني، من حيث التميز في الأداء العام بالدوري الألماني، يسبقه دينيز أونداف في المركز الأول.

ويتقدم الجناح المصري بفارق كبير عن قائد منتخب إنجلترا هاري كين، الذي يحتل المركز السادس في الترتيب العام.