مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4.. أدهم وياسمين تائهان في الصحراء

بدأت الحلقة 4 من مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير في دور أدهم، ورانيا يوسف في دور ياسمين، بالتيه في الصحراء، أثناء مشاركتهما في مسابقة الرالي، بعد أن توقفت السيارة وتعطلت أثناء السباق، وأثناء تواجدهما سويا دارت بينهما الكثير من الأحاديث حتى تذكروا فيها بداية زواجهما، وظلا تائهين حتى حلول المساء، وعندما استطاع فريق تنظيم الرالي تحديد مكانهم توجهوا لهما على الفور لإنقاذهما.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4.. تعامل أدهم وياسمين بلطف وفقا للعقد

وبعد إنقاذ أدهم وياسمين من ضياعهما بمسابقة الرالي في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4، حرصا على التعامل معا بلطف نظرا لوجود الكاميرات، تنفيذا لاتفاقهما بالتعامل مع بعضهم البعض بلطف حتى يتناسى الرأي العام فيديو الطلاق الخاص بهما، الذي انتشر سابقا على منصات التواصل الاجتماعي، والذي تسبب في فسخ عقد الكثير من الشركات المتعاقدة مع شركة الدعايا والإعلان الخاصة بهما.

وتدور أحداث مسلسل بقينا اتنين حول أدهم وياسمين الزوجين غير المتفاهمين، اللذان ينفعلان على بعضهم البعض على أبسط الأسباب، بعدما تخلل الملل والروتين علاقتهم، عقب مرور 25 عاما على زواجهما، كما أن عملهم مع بعضهما في شركة واحدة، جعل علاقتهما متوترة بشكل كبير.