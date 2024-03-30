 كارولين عزمي تواجه تهمة الاتجار بأموال مزورة بسبب أحمد العوضي

واجهت الفنانة كارولين عزمي، التي تجسد شخصية أنغام، خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 19، اتهامًا فيما يتعلق بعملها في الآثار كمرشدة سياحية، وتمتلك شركة خاصة تنظم من خلالها رحلات لأفواج من السياح؛ لمعرفة معالم الحضارة المصرية.

كارولين عزمي تواجه تهمة التزوير بسبب أحمد العوضي

وخلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 19، حاول جلال الزكي التقدم لخطبة أنغام، وإخبارها بحبه أكثر من مرة، ولكنها تواصل رفضها له كل مرة، حتى أنه قرر الانتقام منها بسبب رفضها له وتفصيلها إلى عرب السويركي، والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، واعترافها له بأنها تحبه ولا تري غيره، ما جعل الغيرة تزداد داخله، فقام بعمل كمين لها في شركتها الخاص بالسياحة، واستأجر أحد المساعدين لها لتلفيق تهمة بأنها تتاجر في الأموال المزورة، من خلال معاملات شركتها.

رياض الخولي يتوعد من ورط ابنته في قضية الأموال

وجرى استدعاء أنغام للتحقيق، ولكنها أنكرت صلتها بالأمر، وطالبت الضابط في قسم الشرطة بالاستعانة بوالدها المعلم عبدربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، وأثناء تواجدهما داخل قسم الشرطة، فوجئ المعلم عبدربه بوجود جلال الزكي، نجل رجل الأعمال الذي يعمل معه، وكان يريد الزواج من ابنته أنغام متواجدًا، وسأله عن سبب ذلك فأجابه بأنه من لفق تلك التهمة لابنته؛ لأنها ترفض الزواج منه.