في خطوات بسيطة.. كيف يمكن للمطلقة الحصول على معاش والدها المتوفى؟

أكّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه وفقًا لقانون المعاشات الجديد يحق للمطلقة الحصول على معاش والدها المتوفى، فضلا عن إمكانية جمع الابنة بين معاش والدها ووالدتها أيضًا.

متوسط الدخل لا يعادل قيمة المعاش

وحسب قانون المعاشات الجديد، يشترط لكي تحصل الابنة على معاش والدها المتوفى، ألا يكون متوسط دخلها من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه، أو صاحب المعاش أو يزيد عليه.

الحصول على ثلثي معاش والدها

ونص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على أنه يحق للمطلقة الحصول على ثلثي معاش والدها إذا كانت وحيدة، ولكن إذا كان هناك أكثر من ابنه يتم التوزيع عليهن بالتساوي.

ويمكن للابنة المطلقة الحصول على معاش والدها بأثر رجعي، من خلال تقديم عدد من الأوراق للجهة المختصة بذلك، وجاءت الأوراق كالتالي:

1- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

2 صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

3- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

4- بیان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر، أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحقًا من الصندوق الحكومي.

5- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.