عاجل.. صندوق النقد: زيادة قيمة برنامج إقراض مصر إلى 8 مليارات دولار

قرر مجلس صندوق النقد الدولي، اعتماد المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بحوالي 820 مليون دولار.

وأكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في بيانه الصادراليوم، أنه عند استكمال المراجعة، قيّم المجلس أنه جرى تحقيق جميع أهداف الأداء الكمية لنهاية يونيو 2023، باستثناء هدف واحد.

صافي الاحتياطيات الأجنبية

ووافق المجلس على طلب مصر في الحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو، بشأن صافي الاحتياطيات الأجنبية استنادا إلى الإجراءات التصحيحية، ويبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 35.3 مليار دولار، كما كان في نهاية فبراير الماضي، وفق البنك المركزي.