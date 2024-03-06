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دراما المتحدة

7 دول تعلن الترحيب بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي

كتب:

عمرو حسني
11:36 م | الأربعاء 06 مارس 2024
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

أعلن سفراء عدة دول أجنبية الترحيب بالاتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر، والذي تقترض مصر من خلاله 8 مليارات دولار.

بيان عدة دول

وقال سفراء الدول الأجنبية بحسب تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «إكس»: «نحن سفراء إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نرحب بالاتفاق على مستوى المعنيين الذي تم التوصل إليه بين مصر وموظفي صندوق النقد الدولي. إنها خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل ودعم جهود الإصلاح في مصر».

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