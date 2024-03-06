7 دول تعلن الترحيب بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي

أعلن سفراء عدة دول أجنبية الترحيب بالاتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر، والذي تقترض مصر من خلاله 8 مليارات دولار.

We the Ambassadors of Italy, Canada, EU, France, Germany, Japan, UK, USA, welcome the Staff-level Agreement reached between #Egypt and the #IMF staff in Cairo. An important step towards ensuring long term economic stability, growth and supporting Egypt’s reform efforts. — Italy in Egypt (@ItalyinEgypt) March 6, 2024

بيان عدة دول

وقال سفراء الدول الأجنبية بحسب تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «إكس»: «نحن سفراء إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نرحب بالاتفاق على مستوى المعنيين الذي تم التوصل إليه بين مصر وموظفي صندوق النقد الدولي. إنها خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل ودعم جهود الإصلاح في مصر».