7 دول تعلن الترحيب بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي

أعلن سفراء عدة دول أجنبية الترحيب بالاتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر، والذي تقترض مصر من خلاله 8 مليارات دولار.

We the Ambassadors of Italy, Canada, EU, France, Germany, Japan, UK, USA, welcome the Staff-level Agreement reached between #Egypt and the #IMF staff in Cairo. An important step towards ensuring long term economic stability, growth and supporting Egypt’s reform efforts.