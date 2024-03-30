موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل فراولة على قناة DMC اليوم 

تعرض قناة DMC الحلقة 5 من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم، الساعة 07:45 دقيقة مساءً، كما يتم عرض الحلقة في الوقت نفسه على منصة Watch it.

موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل فراولة

موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل فراولة على قناة DMC، الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 01:45 ظهرًا.

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، وصدقي صخر، وشيماء سيف، وأحمد فهيم، ودنيا سامي، ولبنى ونس، وآخرين، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

ملخص الحلقة 4 من مسلسل فراوية

أمّا عن ملخص الحلقة 4 من مسلسل فراوية بطولة النجمة نيللي كريم، فقد بدأت الحلقة بسعادة فراولة بسبب ترقيتها نائبًا لمدير شركة منتجات حيوية، تابعة لمستر يانج.

وفى المشهد التالي من الحلقة، نشبت مشاجرة بين حسن الشندويلي الذي يؤدي دوره «أحمد فهيم»، وزوجته إيمان السيد، بسبب غيرتها وحقدها من فراولة «نيللي كريم»، بعد ترقيتها في شركتها، وتحقيقها أعلى نسبة بيع لمنتجات الطاقة الحيوية عن غيرها من الموظفين.

وخلال الحلقة 4 من المسلسل، حل رضا عبد العال، ضيفًا بمشهد كوميدي، يتضمن حديثه مع الطبيب النفسي للفريق الذي يقوده، مؤكدًا له أن السبب في تراجع فرقته هو الحسد.