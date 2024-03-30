حكم قول كل عام وأنتم بخير في رمضان.. هل يجوز شرعا؟

حكم قول كل عام وأنتم بخير في رمضان، أحد الأمور التي يهتم بها العديد من المواطنين، لمعرفة ما إذا كان ترديد تلك العبارة فيه حرمانية أم أنه أمر جائز شرعًا للتهنئة بقدوم الشهر المبارك.

حكم قول كل عام وأنتم بخير في رمضان

وعن حكم قول كل عام وأنتم بخير في رمضان، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن استعمالها لا حرج فيه وأنها تقال في الأعياد والمناسبات السعيدة، لافتة إلى أن المعنى المقصود من هذه الجملة هو دوام الخير في حياة الإنسان على مدار هذا العام، وخلال الأعوام المقبلة، كما أن التهنئة في أصلها هي عبارة عن دعوة بالخير لمن أصابه خير في حياته، كما أن الشريعة الإسلامية جاء فيها أنه من المستحب أن يهنئ العباد بعضهم.

ولفتت «الإفتاء» في فتواها عن حكم قول كل عام وأنتم بخير في رمضان، إلى أن البعض يقول إن استعمال هذه العبارات هو بدعة، ولكن هذه الأقوال هي دعوة باطلة ولا يوجد أي سند شرعي لها ورد في الديانة الإسلامية، لاسيما أن الشريعة الإسلامية لم تحدد صيغة معينة للتهنئة بين المسلمين أو لفظ معين يستحب استعماله.

حكم قول عبارات التهنئة في رمضان

وفي فتواها عن حكم قول كل عام وأنتم بخير في رمضان، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن التهنئة قد وردت في السنة النبوية الشريفة، وورد أنها تستعمل في العديد من الأحوال والمناسبات، كما أنها كانت تقال ولكن بألفاظ مختلفة في هذا الحين، ولم يكن هناك لفظا معينا أو صيغة ثابتة يستعملها عموم المسلمين حينها.

وقالت «الإفتاء» في فتواها عن حكم قول كل عام وأنتم بخير في رمضان، إنه من ضمن ألفاظ التهنئة التي وردت في السنة النبوية هي: «هنيئًا مريئًا» و«هنيئًا لك»، وذلك في المواقف الخيرة التي تحصل للإنسان، وهناك بعض الألفاظ التي ترد في حالة الشفاء، ومنها «ليهنك الطهر».

كما أكدت أن الشريعة لم تحدد التهنئة بوقت أو مناسبة، ويمكن تهنئة العباد بعضهم البعض في كل مناسبة.