مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو في رمضان.. اعرف أوقات تحرك القطار

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر للمترو، مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو في رمضان 2024، مؤكدة أنه نظرا للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية بالخط الأخضر الثالث، وسعي الشركة الدائم لخدمة الركاب وتوفير وسائل تنقل بمناطق ووجهات جديدة، يجرى تعديل مواعيد التشغيل مؤقتا بدءًا من 1 رمضان.

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو

وأوضحت الشركة أن مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو تبدأ في تمام الساعة 7:00 صباحًا وتنتهي في الساعة 1:00 صباحًا وذلك طوال شهر رمضان.

وتشمل المحطات التي يجرى بها التجهيزات جامعة القاهرة وبولاق الدكرور وجامعة الدول ووادي النيل والتوفيقية.

محطات الخط الثالث للمترو

يمتد الخط الثالث للمترو من محطة عدلي منصور حتى محطة محور روض الفرج، ويشمل محطات الهايكستب وعمر بن الخطاب وقباء وهشام بركات والنزهة ونادي الشمس وألف مسكن وهليوبوليس وهارون والأهرام وكلية البنات والاستاد وأرض المعارض والعباسية وعبده باشا والجيش وباب الشعرية ثم ماسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات والسودان وإمبابة والبوهي والقومية والطريق الدائري ومحور روض الفرج.

يُقدم الخط الثالث خدمات متميزة لجمهور الركاب، حيث يشتمل على ماكينات TVM لشراء التذاكر إلكترونيا بدلا من الوقوف أمام شبابيك التذاكر، وماكينات لصرف الوجبات إلكترونيا.