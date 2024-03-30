مسلسل حق عرب الحلقة 20.. هل ينفذ رياض الخولي تهديده بقتل أحمد العوضي؟

انقلبت أحداث مسلسل حق عرب رأسًا على عقب، بعدما ظهرت الصراعات بين أبطاله بشكل صريح، وأصبحت العداوة تسيطر على أجواء حارة المغربلين في منطقة الدرب الأحمر.

بدأ عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، في الانتقام من المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، حتى تتطور العداوة خلال أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة 20.

وتوعد عرب السويركي بالانتقام من المعلم عبدربه، بأن يأخذ مكانه في منطقة المغربلين، ويصبح كبيرها، بعدما اتهمه الأخير بخيانته مع زوجته، وخنقه محاولا قتله.

هل يقتل المعلم عبدربه عرب السويركي؟

وتعاون عرب السويركي مع عائلة الجياشين في تجارة الأخشاب، وهم أعداء المعلم عبدربه، لتشتد الصراعات فيما بينهم، ويزداد شوق الجمهور ليرى من سينتصر؟ وهل ينفذ المعلم عبدربه تهديده بقتل عرب السويركي أم تحدث مفاجآت جديدة؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 20 مساء الليلة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 20 قناة ON Drama

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 20 قناة ON Drama، الساعة 9 مساء، إلى جانب عرضها على قناة ON الساعة 12 منتصف الليل.

يمكن مشاهدة مسلسل حق عرب الحلقة 20، قبل ساعة من موعد عرضها على التلفزيون، من خلال تطبيق WATCH IT الإلكتروني، الذي يتيح أيضًا فرصة المشاهدة دون إعلانات.