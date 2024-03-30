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دراما المتحدة

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. شقيق آسر ياسين يتعرض لأزمة مادية 

كتب:

منتصر سليمان
12:00 م | السبت 30 مارس 2024
مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار

شهدت الحلقات الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين وعائشة بن أحمد، أحداثًا مثيرة جذبت الجمهور لمتابعة باقى الحلقات، خاصة بعد اكتشاف الزوجين أنّ ابنهما «عمر» ليس من صلبهما وجرى تبديله بطفل آخر، وعندما عثرا على عنوان أسرة ذلك الطفل الذي يكون ابنهما اكتشفا وفاته.

وتُعرض الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5 

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، وهو من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة.

ملخص الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار

أما عن ملخص الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار، فكشفت تعرض شقيق آسر ياسين، لأزمة مالية ضخمة ولا يجد أمامه حلًا سوى بيع المحل الخاص به هو وزوجته.

وذهب إليها لإقناعها ببيع المحل فرفضت، فاضطر لبيع سيارته لسداد ديونه وحل الأزمة المالية الشديدة، ثم اتجه إلى منزله ليخبر زوجته، ونشبت بينهما مشاجرة انتهت بالطلاق. 

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