«هندسة السويس» تنظم ندوة عن دور الجامعات في مكافحة العنف ضد المرأة

أعلنت جامعة السويس تنظيم ندوة عن دور الجامعات في مكافحة التميز والعنف ضد المرأة، اليوم، في قاعة المناقشة بكلية هندسة البترول والتعدين.

وقالت جامعة السويس، إنّه سيتم تنظيم ندوة بعنوان «دور الجامعات في مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة - الحماية القانونية وأوجه الدعم»، اليوم، برعاية الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، وبإشراف الأستاذ الدكتور سعيد حامد عبادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتابعت بأنّ الندوة ستشهد حضور الأستاذ الدكتور محمد جمال عطية، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق، وعضو اللجنة التشريعية في المجلس القومي للمرأة، وشيماء نعيم مدير الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، في العاشرة صباح الخميس، بقاعة مناقشات كلية هندسة البترول والتعدين، بمنبى الجامعة في مدينة السلام 1.