مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. آسر ياسين يطلب تحليل DNA

تعرض قناة DMC اليوم الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار، بطولة آسر ياسين، في تمام السادسة والربع مساءً، وكذلك على منصة watch it الرقمية.

موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار

أمّا عن موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار، فتعاد في توقيات مختلفة، فيما تأتي الإعادة الأولى في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا.

ملخص الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار

أمّا عن ملخص الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار، فقد توالت الأحداث الشيقة في المسلسل خلال الحلقة 4، إذ طلب آسر ياسين من أسرة الطفل الذي ولد في نفس موعد ومكان ولادة الطفل عمر بالإسماعيلية، عمل تحليل DNA بهدف التأكد من نسبه، وأن يتبرع أحد أشقائه له لزرع النخاع نظرًا لحالة الطفل عمر السيئة، التي تتدهور بمرور الوقت، نتيجة إصابته بسرطان الدم «لوكيميا».

وفى المشهد التالي، يوافق والد الطفل على طلب «آسر ياسين»، بالذهاب لرؤية ابنه المحتمل عمر في المستشفى، وتوجه الرجل وامرأته للقاهرة لإجراء تحليل DNA هناك، غير أن المفاجأة تكمن في سلبية التحليل، وبذلك يكون عمر ليس ابنًا لهذه الأسرة، وتفرح ليلى «عائشة بن أحمد» بذلك ليظل معها.

وفي المشهد التالي، يذهب آسر ياسين للمستشفى الذي ولد به الطفل عمر، للبحث عن ابنه الحقيقي، فيطلب من أحد العاملين مساعدته، إلا أن الموظف أخبره بأنه من الممكن أن يكون تم استبداله داخل الحضانة، وليس في أثناء الولادة.