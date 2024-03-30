ملخص الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار.. استمرار البحث عن ابن آسر ياسين

طلب مروان «آسر ياسين» من أسرة الطفل الذي ولد في نفس موعد ومكان ولادة الطفل عمر بالإسماعيلية، عمل تحليل DNA بهدف التأكد من نسبه أولا، وأن يتبرع أحد أشقائه له لبزل النخاع نظرا لحالة الطفل عمر السيئة التي تتدهور بمرور الوقت جراء إصابته بسرطان الدم «لوكيميا».

فرح ليلى بسلبية التحاليل

وبالفعل وافق والد الطفل، وطلب أن يذهب لرؤية ابنه المحتمل عمر في المستشفى، وتوجه الرجل وامرأته للقاهرة لإجراء تحليل DNA هناك، غير أن المفاجأة تكمن في سلبية التحليل، وبذلك يكون عمر ليس ابنا لهذه الأسرة، وتفرح ليلى «عائشة بن أحمد» بذلك ليظل معها ولا تأخذه هذه الأسرة.

وتتعقد المسألة أكثر أمام آسر ياسين «مروان»، إذ يذهب للمستشفى الذي ولد به عمر، مرة أخرى بحثا عن ابنه الحقيقي، وطلب من أحد العاملين بالمستشفى أن يساعده في البحث عن ابنه إلا أن الموظف أخبره بأنه من الممكن أن يكون تم استبداله داخل الحضانة وليس في أثناء الولادة، وذلك يعني أن مروان يحتاج أن يبحث عن ابنه في كل المحافظة خاصة وأن وقت ولادة عمر لم هناك سوى حضانة واحدة فقط.

حسن يشك في أخيه آسر ياسين

وعلى جانب آخر، وجد شقيق مروان «حسن»، أخيه آسر ياسين في الإسماعيلية ليشك أنه جاء لبيع الأرض والورث الذي يطمع أن يحل أزمته المالية، لتنشب مواجهة نارية بين الطرفين.

وتتوالى الأحداث وصولا إلى تطليق حسن لزوجته بعدما رفضت مساندته من خلال بيع المحل الخاص بهما لحل أزمته المالية، فاضطر حسن إلى بيع سيارته من أجل دفع فلوس الكفالة.