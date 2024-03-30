مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5.. هل تعيد الشركات عقود الشركة مع ياسمين وأدهم؟

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بقينا اتنين مشاركة شريف منير «أدهم» ورانيا يوسف «ياسمين» في إحدى مسابقات الرالي لإثبات أنهما لم ينفصلا، بعد انتشار فيديو طلاقهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى لفسخ الكثير من الشركات عقودها مع شركة الدعايا والإعلان الخاصة بهما.

وتتعطل السيارة بهما في الصحراء ما جعلهما يتقربان مجددا بعد الخلافات الكثيرة التي حدثت بينهما، وظهر ذلك في لحظات خوف ياسمين من الظلام والذئاب الموجودة في الصحراء لتحتمي بأدهم الذي يقوم بطمأنتها.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5.. هل تسترجع الشركات عقودها مع شركة ياسمين وأدهم؟

وبعد إنقاذهما من قبل فريق الرالي المتخصص الذي ظل يبحث عنهما حتى وجدهما، حرصا على التعامل بلطف مع بعضهما أمام الحاضرين وأمام الكاميرات، ليجري تصويرهما ثم تنتشر تلك الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.

ويتحدث رواد السوشيال ميديا عن العلاقة الطيبة الموجودة بينهما على عكس ما رأوه في فيديو الطلاق الذي انتشر من قبل، لنستكمل الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5، التي تُعرض اليوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة cbc.

وعلى الفور وبعد انتشار صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت الشركات التي قامت بفسخ العقد مع شركتهما، في طلب إعادة التعاقد مرة أخرى، الأمر الذي جعل أدهم وياسمين يفرحان كثيرا لذلك، كما تنميا عودة كل الشركات والعقود التي جرى فسخها بسبب اننشار فيديو الطلاق، وهذا ما سنتابعه في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5.