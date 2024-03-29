المغربية هدى مجد تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل جودر: فخورة بالعمل

كشفت الفنانة المغربية هدى مجد، تفاصيل مشاركتها في مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال والذي انطلق عرض أولى حلقاته على قناة ON أول أمس الثلاثاء، موضحة أنها تجسد خلال أحداث العمل دور جارية تدعى سعاد تعمل عند جوهرة وتقوم بدورها تارا عماد، وهذه الشخصية ورائها قصة غامضة تكشفها الحلقات.

هدى مجد: سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الضخم

وأعربت هدى مجد في تصريحات صحفية اليوم، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في عمل ضخم بهذا الحجم وهذه النوعية مثل جودر الذي يعيد الأعمال الأسطورية والفناتازيا إلى الدراما المصرية بإنتاج ضخم وتنفيذ يضاهي الأعمال العالمية، مشيرة إلى أن انطلاقة العمل في الحلقتين الأولى والثانية جاءت بشكل مبهر من جميع النواحي.

مسلسل جودر على قناة on

وعبرت عن سعادتها بالعمل مع النجم ياسر جلال والمخرج إسلام خيري، قائلة: «فنان محترم جدا ومتواضع ويهتم بالجميع والعمل معه إضافة كبيرة لي، وسعيدة بالعمل مع المخرج إسلام خيري الذي يعطي كل ممثل حقه في التصوير، إضافة إلى هدوئه وقدرته على التعامل مع الفنانين وإرضاء الكل».

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري وإنتاج شركتي Media hub سعدي جوهر وArouma تامر مرتضى.