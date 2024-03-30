عزوز عادل: أحلم بتجسيد شخصية «الحلاج».. و«المتحدة» أحدثت نقلة في الدراما

أكد الفنان عزوز عادل، أنه يحلم بتجسيد شخصية الحلاج، موضحا أنه يقرأ كثيرًا في الصوفية ويحب هذه الشخصية.

نقلة نوعية في دراما رمضان

وأوضح «عادل»، خلال لقائه ببرنامج «حصاد الدراما»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحدثت نقلة نوعية في دراما رمضان من خلال العديد من المسلسلات، وعلى رأسها «الحشاشين» و«جودر»، قائلا «نشهد خلال هذا الموسم عودة للأعمال التاريخية والفانتازيا التي كانت موجودة في فترات ماضية، إلا أنه يتم العودة لمثل هذه الأعمال ولكن بتطور كبير جدًا».

وأشار «عزوز» إلى أنه منبهر بهذه الأعمال التي تقدمها الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني الجاري 2024، منوهًا بأن الإحساس بالشخصية التي يقدمها هو ما يهمه قبل البدء في تصوير أي عمل فني سواء كان دراميا أو سينمائيا.