ناقد فني: «المتحدة» نجحت في تقديم مسلسلات مكونة من 15 حلقة جذبت المشاهد

أكّد الناقد الفني خالد محمود، أن المنصات الإلكترونية لعبت دورًا بارزًا في تقديم أعمال درامية في موسم رمضان الحالي، تتكون من 15 حلقة فقط.

وأضاف «محمود» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في تقديم أعمال درامية الموسم الحالي في رمضان، مكونة من 15 حلقة جذبت إليها المشاهد المصري والعربي.

أعمال المتحدة الدرامية

وتابع: «أعمال المتحدة الدرامية في الموسم الحالي كانت مشوقة، وأغلبها محط اهتمام الجمهور، كما أن المسلسلات المكونة من 15 حلقة، خدمت الفكرة وساعدت على تقديم محتوى شيق غير ممطوط».

مسلسل الحشاشين

وأوضح، أن الجدل المثار حول مسلسل الحشاشين دليل قوي على نجاح المسلسل، مؤكدًا أن جميع الأدوار التمثيلية للنجوم المشاركين في العمل الدرامي كانت مميزة، وكل فنان يقدم دوره بشكل يليق بالفكرة المقدمة.

وأكمل الناقد الفني: «الأعمال الفنية التي تقوم على رؤية فكرية، يجب على القائمين أن يسيروا بخطوات سلسة وبسيطة حتى يتم إيصالها للمشاهد، مطالبًا بضرورة البناء على مسلسل الحشاشين وتقديم أعمال أخرى تفيد المجتمع المصري».

واختتم خالد محمود حديثه، قائلًا: «الفنان كريم عبدالعزيز في حتة تانية، كريم بيصنع تاريخ لنفسه، كما أن الفنان أحمد عيد يقدم دور رائع، المسلسل بمثابة إعادة صياغة وتجديد للنجوم».