أسرار المحلات في عصير الجوافة.. احصلي على نفس الطعم والقوام

يتميز عصير الجوافة في محلات العصائر، بطعم وقوام مختلف، عن ذلك الذي يُحضر في المنزل، والسر في هذا إضافة بعض المكونات، التي أوضحتها الشيف أميرة شنب، في برنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra.

مقادير عصير الجوافة:

جوافة.

عصير ليمون.

قشطة بلدي.

سكر.

لبن.

فانيليا.

3 أسرار عند تحضير عصير الجوافة

يعد عصير الجوافة من ألذ العصائر، التي يمكن تقديمها، ولكنه يتسم بمذاق مختلف في المحلات، ويرجع ذلك إلى مكونات تعطي مذاقًا جيدًا، وقوامًا ثقيلًا، ومنها القشطة، سواء كانت بلدي أم معلبة، وأيضًا اللبن والفانيليا ضمن الـ3 مكونات الخاصة بمحلات العصائر، فعند إضافتهم يتغير الطعم تمامًا، من عصير جوافة عادي، إلى عصير ذات نكهة رائعة.

طريقة عمل عصير الجوافة

تبدأ الخطوة الأولى بتقطيع الجوافة، ويمكن استخدامها بالبذور الخاصة بها، أو نزعها من أي بذور، لكن يفضل الاختيار الأول، لأنه يعطي مذاق سكري طبيعي، يضيف حلاوة إلى العصير، دون وضع كمية كبيرة من السكر.

وفي الخطوة الثانية توضع كمية الجوافة في الخلاط، والقشطة البلدي وهي أفضل من المعلبة، والقليل من السكر الأبيض، ويفضل استبداله بالعسل الأبيض، لأنه يعطي قيمة غذائية عالية، وإضافة اللبن ورشة بسيطة من الفانيليا، والقليل من عصير الليمون، لأنه يحافظ على لون الجوافة.