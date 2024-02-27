أشهر إيفهات الكبير أوي في الأجزاء السابقة.. «يا جوافة المستكاوي»

إفيهات من مسلسل الكبير على مدار سنوات عالقة في أذهان الجمهور؛ ومع اقتراب الموسم الرمضاني الذي يعرض الجزء الثامن للمسلسل الشهير، ينتظر المتابعون المزيد من الإفيهات المبهجة، التي اشتهر بها طاقم أحمد مكي على مدار سنوات، سواء كانت محمد سلام أو رحمة أحمد، والأجزاء السابقة التي اشتهر بها بيومي فؤاد بالأفيه الشهير«يا كبير أمك حامل» وغيرها من الإفيهات التي نستعرض أشهرها في السطور التالية

إفيهات الكبير

- من إفيهات الكبير في أجزء مختلفة:

- جوليلي يا بيبي يا بجره يا جزجز لبه

- واقف عادي .. برقص فلكلور.

- ع لله تكون مرتاح يا ولد أبوي.

- ياواقعة مربربة.

- أنا عاوز أعرف مهند ده أحلى منى في ايه؟.

- يا فرحة أمك بيك.

- ياجلوس الطين.

- بحبك يا بجره.

- المرأة الكهربائية المثيرة للشفقة.

- قرعة أبو اللي جابك.

- وأنا بفكر أعمل قواعد الضرب والتقطيع ع قفا الدكتور ربيع

- على رأي المثل أعمى يقول لمكسح تعالى نتفسح.

- هدس له من 6 لـ7 طرب حشيش في الجرار وأبلغ البوليس ودي هياخد فيها من 15 سنه لـ تأبيده.. طب خلاص هدسله قرشين وأبلغ البوليس ياخد 5 سنين حبس.

- ياجوافه المستكاوى.

- دا بينا حتبقى وقعا مقندلة قنديل مليطا بطين

- تعالي اتفرچي ع الفيلم دا.. بيحكي عن فلوجة غرجت بسبب النجاسة.

- دا باينه هيبجي مرار طافح.

- ياترا مين اللي هيمسك السلك العريان.

- هيرجعونا لأيام الشقاوة تاني.

- يقطع النت ع النتيت ع اللى عينتيتو عليه.

إفيهات جوني

- مفيش ممثل في الكون بيقول ايعو

- بلصة يعني ايه.

إفيهات عمة الكبير

كأنك مش مظبوط ياض

إفيهات مربوحة

- ألعبي يا كبيرة.

- كاش مايوه سمكة التونة العنيدة.

- يا كلوب العتمة.

- 20 % ليكرا.

- المرأة الكهربائية المثيرة.

إفيهات حزلقوم

- يا صلاة العيد.

- مبراحه اعم مبوراحه أنت أصلا كبير ملكش عازه

إفيهات دكتور ربيع

- خذ الوصفة ومتمشيش عليها لمده أسبوع.

- أمك حامل يا كبير.

إفيهات فزاع

- الله يرضه عليك

إفيهات هدرس

- أنا بحملك المسؤولية كاملة

- دامد ددي

- وووه متعرفش المدفعدية يا سي دوني

- الفقير يبقى طول عمره فقير وواطى وابن جزمة وطيب وحبوب

- عم جابر حسبي الله و نعم الوكيل.

- هديب هدارس ووديهم المدارس

- تاكل بندق مش أنت سنجاب

- يا شندلتي يا حنضلتي

- جامدة ستي