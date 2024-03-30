أزمات عديدة تمر بها عائلة آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار، بداية من الأزمة والصراع الذي يعيشه الفنان آسر ياسين الذي يجسد دور «كريم» منذ الحلقات الأولى للعمل، بعد اكتشاف أن ابنه ليس ابنه الحقيقي من خلال فحص «DNA»، وهو ما أثار دهشة الجمهور، وينتظرون موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 5.

بدون سباق إنذار الحلقة 5

وقدمت الحلقة الـ4 من مسلسل بدون سابق إنذار، معلومات جديدة تُغير مسار رحلة كريم في البحث عن ابنه، لذلك تُعد حلقة محورية في المسلسل، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي مرت بها عائلته آسر ياسين، إذ أن حسن شقيقه في المسلسل تعرض لأزمة مالية ضخمة، واستنجد بزوجته ليبيع المحل الخاص به هو وزوجته، ولكن زوجته رفضت، واضطر لبيع سيارته لسداد ديونه وحل الأزمة المالية الشديدة، وانتهت الأزمة المالية وبعدها أخبر زوجته بالطلاق.

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار

تأتي إعادة مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5، الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرا، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT، وذلك ضمن دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 5، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة dmc الساعة 6:15 مساءً وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة من زوج وزوجة وطفل تنقلب حياتهم رأسا على عقب بسبب اكتشاف إصابة ابنهما بمرض سرطان الدم وهو في عمر السادسة، والعمل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.