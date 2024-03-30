وزير الري: متابعة يومية لتأهيل الترع الجارية بمراكز «حياه كريمة» بالشرقية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الشرقية.

شدد «سويلم» على متابعة موقف عقود التطهيرات وإنهائها قبل موسم أقصى الاحتياجات، والمتابعة اليومية لعمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز مبادرة «حياه كريمة»، ومتابعة موقف صيانة البوابات في زمام الإدارة طبقا للمستهدفات لإحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.

ووجه بالعمل على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوى المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة، وكذا قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة استعدادا لموسم أقصي الاحتياجات القادم.

حسم موقف التعديات الواقعة علي بحر مويس

وجه «سويلم» أيضا بمتابعة أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة، مع التركيز على حسم موقف التعديات الواقعة على بحر مويس، ووضع جدول زمنى لإزالتها، ومراعاة إزالة التعديات المستقبلية من المهد قبل تفاقمها، كما وجه بالتنسيق بين الإدارة وهيئة الصرف لمتابعة حالة نوعية المياه بمصرف بلبيس وإجراءات تحسين نوعية المياه بالمصرف.

وجه الوزير بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمباني والشؤون الهندسية بالوزارة لمراجعة موقف الأعمال المطلوبة لرفع كفاءة مبنى الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية، ومراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها.

زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات

ووجه أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى، ومتابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي، والتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك لحصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية والقيمة التي تحددها اللجنة للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة المركزية.