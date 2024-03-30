ناقد فني: مسلسل مليحة يحتوي على كل عناصر الدراما

أكد أحمد سعد الدين، الناقد الفني، أن الدراما لها مجموعة من الأهداف، من بينها هدف تثقيفي وآخر ترفيهي وهدف توعوي، مشددًا على أن العمل الذي يحمل رسالة بالتبعية يتضمن كل العناصر الأخرى ويحقق الأهداف الأخرى للدراما، وهو ما ينطبق على مسلسل مليحة الذي يحوي كل عناصر الدراما.

التعريف بالقضية الفلسطينية

وأشار «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن المسلسل يتطرق للحديث عن القضية الفلسطينية، منوهًا أنه من بداية «تتر» المسلسل يتم التعريف بالقضية من خلال شخص يتحدث مع حفيدته عن أصل الحكاية ومن بدايتها، ويقدم العمل بشكل تاريخي وتوعوي للمشاهد.

وذكر الناقد الفني، أن سيناريو المسلسل يكشف مأساة أسرة فلسطينية، وبداية المأساة مع طفله فلسطينية من انتفاضة الأقصى 2000 وتهجيرها ومن ثم العودة لغزة عبر الحدود المصرية.