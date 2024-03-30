ملخص الحلقة 4 مسلسل مليحة.. أسرة أبو عمار المهجرة قسريا تستعد للعودة إلى فلسطين

شهد ملخص الحلقة 4 مسلسل مليحة أحداثا مهمة في القضية الفلسطينية، وسلط المسلسل الضوء على نكبة عام 1948 وتمكين الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين عن طريق الورقة البيضاء وقرار التقسيم من الأمم المتحدة، ودور مصر ومساندتها القضية الفلسطنية للتخلص من الاحتلال.

ملخص الحلقة 4 مسلسل مليحة

في عام 2012 عقب ثورات الربيع العربي، شهدت الحدود المصرية أعمال شغب وأحداثا إرهابية سلط عليها ملخص الحلقة 4 مسلسل مليحة الضوء، حيث أصيب 5 ضباط وجنود على إثر التصدي للمخربين والإرهابيين.

أسرة مليحة تستعد للعودة إلى فلسطين

وعرف أبو عمار جد مليحة المصاب في المستشفي مع المقدم أدهم دياب، أنه سوف ينتقل إلى الخدمة في سيناء، وسأله عن الشيخ سالم في سيناء ليساعدهم في العودة إلى غزة، وحكى له عن معرفتهم السابقة قائلاً: «الشيخ سالم جدوده وقفوا معانا ضد عدونا وعدوكم، ومن 12 سنة هو وقف جنبنا وضايفنا في بيته واحنا في طريقنا لليبيا.. بدنا يساعدنا عشان نرجع مرة تانية على غزة ما بدي أموت بعيد عن أرضي».

ولا تزال لحظات الحزن واليأس في مخيمات اللاجئين عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000 عالقة في ذهن مليحة «سيرين خاص» تذكرها بحلم العودة إلى فلسطين، ويدور بمسامعها حديث جدتها حينها: «هادي أرضنا وبلادنا ما بنتركها.. وين ما نروح دمنا بيضل مزروع بترابها».

وفي ملخص الحلقة 4 مسلسل مليحة، أخبر أبو عمار زوجته حينما دخلت الغرفة للاطمئنان عليه أنه يشعر باقتراب أجله، لذا طلب منهم أنه يعودوا للسفارة الفلسطينية في القاهرة لتجديد جوزات السفر والتحرك إلى سيناء، للعودة إلى فلسطين وطنهم.