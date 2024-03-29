معلومات عن مكتبة الإسكندرية القديمة.. ظهرت في مسلسل يحيى وكنوز 3 الحلقة 19

يواصل يحيى وشقيقته كنوز مغامراتهما في أرض الحكايات، حيث شهدت الحلقة 19 من مسلسل يحيى وكنوز 3، أحداثا مثيرة ومشوقة، وألقت الضوء على مكتبة الإسكندرية القديمة، التي عبر يحيى عن مدى إعجابه بها وبجمالها التاريخي.

معلومات عن مكتبة الإسكندرية

نستعرض أبرز المعلومات عن مكتبة الإسكندرية القديمة، بعد تناولها في مسلسل يحيى وكنوز 3، وفقا لما ذكرته البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية:

- كانت أكثر المكتبات شهرة على الرغم من وجود مكتبات أخرى سبقتها.

- أسس هذه المكتبة بطليموس الأول، الذي كان واسع الثقافة ومحب للأدب، فنسب إليه تأسيس المجمع العلمي والمكتبة الملكية.

- ترجع شهرتها لكونها أقدم مكتبة حكومية عامة في العالم القديم.

- كانت تحتوى على أكثر من نصف مليون من اللفائف.

- ترجع عظمة المكتبة إلى أنها حوت كتب وعلوم الحضارتين الفرعونية والإغريقية.

- حدث بها المزج العلمي والالتقاء الثقافي الفكري بعلوم الشرق وعلوم الغرب.

- تعد نموذج للعولمة الثقافية القديمة التى أنتجت الحضارة الهلينستية.

- تعتبر مكتبة الإسكندرية هي أحد الصروح الثقافية العملاقة.

- أول مكتبة رقمية في القرن الواحد والعشرين وتضم التراث المصري الثقافي والإنساني.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.