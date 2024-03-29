من هو بطليموس الأول بطل الحلقة 19 من يحيى وكنوز 3؟.. إليك أهم أعماله

أحداث تاريخية كثيرة يناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3، إذ سلطت الحلقة 19 الضوء على مكتبة الإسكندرية القديمة وبطليموس الأول، وتساءل عنه يحيى عندما كان يتواجد داخل المكتبة.

ونستعرض أبرز المعلومات عن بطليموس الأول بعد الإشارة إليه في الحلقة 19 من يحيى وكنوز 3، وفقا لما ذكر في كتاب «موسوعة مصر القديمة (الجزء الرابع عشر)».

معلومات عن بطليموس الأول

- ولد بطليموس الأول عام 367 قبل الميلاد في مقدونيا.

- أول ملوك الفراعنة البطالمة.

- المؤسس للأسرة البطليمية في مصر.

- أكبر قادة الإسكندر الأكبر.

- انضم لجنرالات حرس الإسكندر الأكبر سنة 330 ق.م.

- وصل إلى مصر سنة 323 ق.م وأصبح حاكم عليها.

- كان حاد الطبع ويتميز بالجدية الشديدة.

- عرف عنه التفكير بواقعية والصراحة الشديدة.

- اهتم بالصناعة الخاصة بالمنسوجات اللينة التي تعمل على ترويج التجارة، وسك أول عملة معدنية في مصر.

- أعاد تنظيم شؤون مصر الإدارية بشكل معتمد على رؤوس تمويل إغريقية، من خلال فتح الأبواب المصرية للإغريق.

- وضع حجر الأساس لمكتبة الإسكندرية القديمة.

- أدخل إلى مصر الساقية والطنبور.

مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.