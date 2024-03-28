مسلسل يحيى وكنوز يبرز مرور الأرض بتغيرات مناخية قديما.. مصر لم تعان منها

شهدت أحداث مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3 الحلقة 18 الحديث عن التغيرات التي كانت تعصف بالكرة الأرضية قديمًا، والشعوب التي عاشت حياة الترحال والتنقل من مكان إلى آخر.

وخلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل يحيى وكنوز 3، حين كان «يحيى» في فترة مصر الفرعونية، تحدث معه أحد الفراعنة عن طبيعة كوكب الأرض والاختلاف بين العديد من دول العالم و«كيميت»، أي مصر القديمة.

أهل كوكب الأرض قديمًا كانوا يعيشون حياة التنقل والترحال

وتحدث قائلًا إن أهل كوكب الأرض كانوا يعيشون حياة الترحال بين البلاد، بسبب مروره بتغيرات بيئية ومناخية، وكان من الصعب على البشر تحملها، فبدأوا بالهرب من بلاد ومكان إلى آخر، للبحث عن بيئة مناسبة ومستقرة.

وأضاف: «كل أرض يسافرون لها يتعرفون على أهلها ويتزاوجون منها ويهربون مرة ثانية مع التغيرات المناخية والبيئية ويسافرون لبلاد جديدة، ما ساعد على تكوين أجيال مختلطة من الشعوب».

«كيميت» وموقعها المتميز

وأبرز عدم معاناة مصر القديمة مع هذه التغيرات المناخية التي كان يعاني منها كوكب الأرض قديمًا، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المتميز وسط كوكب الأرض وبين البحرين، الأحمر والمتوسط، ووجود نهر النيل وواديها الخصب: «ده جعل مناخها دائما مُعتدل فأهلها لم يضطروا للهرب منها ومن التغيرات المناخية، ده غير إن طول عمرهم عايشين في دولة لها نظام وقوانين تحميها، وده لم يكن موجود في أي منطقة تانية على الكوكب».

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز 3

ويعرض مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3 على قناة DMC يوميًا خلال شهر رمضان الساعة 05:05 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الإلكترونية