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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ20.. ماذا يفعل نور النبوي بعد تهديده؟

كتب:

هبة ياسر
02:55 م | السبت 30 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

تضمنت الحلقة الـ19 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي التي عُرضت ليلة أمس على شبكة قنوات dmc أحداثاً مشوقة، حيث ذهب «مروان» نور النبوي إلى الدكتور «أحمد» العريس المتقدم لشقيقته منى «هاجر السراج» بالجامعة ليتعرف عليه ويتحدث معه.

وقرر «مختار» خالد النبوي رفض العريس، لأنه اكتشف أنه غير مناسب ويدعي المثالية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ20

ومن المقرر أن تشهد أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل إمبراطورية ميم معرفة السياسة التي يتعامل بها «مروان» تجاه بيع المنزل، خاصةً بعدما ذهبت إليه نادين «يارا عزمي»، إحدى العاملين بالشركة التي تريد شراء المنزل، وهددته بأنه إذا لم يوافق على البيع سيتعرض للكثير من المضايقات.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم

وتعتبر شبكة قنوات dmc من القنوات التي تتيح العرض الأول للحلقة كما تُعرض أيضاً على شاشة dmc drama ومنصة watch it الإلكترونية.

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بقلم هبة ياسر