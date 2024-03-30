خبير علاقات دولية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن القضية الفلسطينية تمثل أهم ثوابت السياسية الخارجية المصرية، كما أنها في قلب أجندة الدولة المصرية، حيث تعمل مصر على دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كل حقوقه المشروعة، منوهًا بأن الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية لا يقتصر على الفترة الحالية لكنه امتداد لسنوات ماضية.

وشدد «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، في «إكسترا نيوز»، على أنه بعد عملية «طوفان الأقصى» تحركت مصر على 5 مسارات بالتوازي لدعم القضية الفلسطينية، في إطار رؤية واستراتيجية متكاملة لدعم الشعب الفلسطيني ومنع تصفية القضية، موضحًا أن مصر تحركت على المسار الإنساني وكانت الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني في هذا الإطار، حيث أن 80% من المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح هي مساعدات مصرية.

استمرار جهود مصر لنصرة الشعب الفلسطيني

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن جهود مصر لنصرة الشعب الفلسطيني مستمرة، والدعم لن ينقطع، والمعبر لم يُغلق إلا فقط في الفترة اللي قصفت فيها إسرائيل الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفلسطيني.

وأوضح، أن المسار الإنساني التي قامت به الدولة المصرية كان العامل الأساسي في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وجاء بالتوازي مع المسار السياسي والعلاج الشامل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.